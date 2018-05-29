Украине предрекли дефолт

Неудовлетворительные результаты и медленный темп реформ, а также огромный внешний долг привели к тому, что на Украине существует реальная угроза дефолта, считают эксперты.

Так, глава офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук заявил, что не видит «ни одного сценария, при котором без внешней помощи Украина будет способна справиться с теми долговыми обязательствами, которые у нас сейчас есть», передает «Апостроф».

«Это очень похоже на преддефолтную ситуацию, и чтобы с этим справиться, нужно получить внешний заем», – добавил эксперт.

Экономисты считают, что «самым очевидным и вероятным вариантом» выхода из сложившейся ситуации станет финансовая помощь со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

При этом «Украине будет очень сложно рассчитаться по долгам в 2019 году, если МВФ не пролонгирует кредиты», и «если не будет пролонгации от МВФ, тогда 99% (будет дефолт)», подчеркнул Гончарук.

Если Киев откажется от выполнения долговых обязательств, это станет для него «концом света»: экономический кризис в стране будет сопровождаться обвалом национальной валюты, инфляцией, безработицей и значительным оттоком работоспособного населения.

Также дефолт значительно повредить репутацию Украины.

«Если бы это произошло во время активной фазы войны в 2014 году, это можно было бы еще объяснить, но на третий-четвертый год после активной фазы заходить в дефолт, по-моему, это приговор», – объяснил эксперт.

Напомним, внешний долг Украины по состоянию на 1 октября 2017 года составил 117,350 млрд долларов. В нацбанке страны сообщали, что внешние обязательства госсектора в период с января по сентябрь 2017-го выросли до 46,5 млрд, а задолженность частного сектора составила 70,8 млрд.

Ранее депутат Рады придумал способ добиться от Международного валютного фонда более выгодных условий кредитования – нужно пригрозить МВФ тем, что Киев не станет выполнять свои обязательства.

До этого лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко заявлял, что стране нужно отказатьсяот сотрудничества с Международным валютным фондом, так как выполнение требований МВФ приведет к установлению внешнего управления на Украине.