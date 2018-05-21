Депутат Рады призвал шантажировать МВФ дефолтом Украины

Депутат Верховной рады от партии «Народный фронт» Александр Кирш придумал способ добиться от Международного валютного фонда более выгодных условий кредитования; для этого, по его словам, нужно пригрозить МВФ тем, что Киев не станет выполнять свои обязательства.

Кирш отметил, что Украина больше не может повышать тарифы на газ для населения, что является одним из условий кредитования со стороны МВФ. Украинскому правительству, считает депутат Рады, следует выдвигать более жесткие требования к международной организации.

«Нужно исходить не только из себестоимости, но и из способности населения это оплачивать», – заявил он в интервью порталу «Обозреватель».

По его словам, поскольку население не имеет возможности платить газ больше, «можно ставить перед МВФ вопрос о дефолте с той же серьезностью, как это сделала Греция.

«Шантажировать МВФ дефолтом, не бояться этого делать», – призвал Кирш. По его мнению, международные кредиторы должны испугаться такого сценария, так как Украина является барьером, «отделяющим Запад от России».

Ранее лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко заявлял, что стране нужно отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом, так как выполнение требований МВФ приведет к установлению внешнего управления на Украине.