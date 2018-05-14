Ляшко призвал Киев отказаться от сотрудничества с МВФ

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко считает, что стране нужно отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом, так как выполнение требований МВФ приведет к установлению внешнего управления на Украине.

В частности, он выступил против выполнения требований по предоставлению НАБУ права прослушки, созданию антикоррупционного суда, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Украиной должны управлять украинцы, а не МВФ. Потому мы призываем прекратить сотрудничество с МВФ», – заявил он.

В конце апреля сообщалось, что Киев уверен в получении нового транша МВФ.

Перед этим Украина обсудила с МВФ условия четвертого пересмотра программы сотрудничества.

Между тем, известно, что в 2018 году Украина получит от МВФ меньше средств, чем планировалось.