МВФ резко сократил денежные переводы Украине

Украинский кабмин в 2018 году получит от Международного валютного фонда (МВФ) меньше средств, чем планировалось, сообщает министерство экономического развития страны.

По данным ведомства, выделенная МВФ сумма по итогам года составит 1,5 млрд долларов. При этом в предыдущих прогнозах министерство писало, что Украина рассчитывает на транш в 3,5 млрд долларов от МВФ, передает РИА «Новости».

В 2019 году Украина рассчитывает получить от Фонда 2 млрд долларов (раньше эта сумма составляла 4,4 млрд долларов), в 2020-м – 1,5 млрд долларов (ранее – 3,3 млрд долларов), 2021-м – 1 млрд долларов.

Пятый транш помощи от МВФ, как планировали украинские власти, должен был быть направлен Киеву еще в прошлом году, однако эти средства до сих пор не переведены.

Украинский президент Петр Порошенко ранее заявлял, что международные доноры не имеют права диктовать Киеву законы и формировать суды.

Напомним, в конце января сообщалось, что Международный валютный фонд пообещал выделить Украине очередной транш финансовой помощи в размере 1,9 млрд долларов в мае 2018 года, однако условием для этого станут требования МВФ по закону об антикоррупционном суде и по повышению тарифов на газ для населения.