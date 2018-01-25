Украина ради транша МВФ согласилась повысить тарифы на газ для населения

Международный валютный фонд обещает выделить Украине очередной транш финансовой помощи в размере 1,9 млрд долларов в мае 2018 года, однако условием для этого станут требования МВФ по закону об антикоррупционном суде и по повышению тарифов на газ для населения.

На переговорах в Давосе президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с директором МВФ Кристин Лагард договорился о том, что сотрудничество будет продолжено. Пятый транш кредита, как ожидается, будет выплачен в мае, его размер составит 1,9 млрд долларов, сообщают «Украинские новости».

Источники отмечают, что если Украина удовлетворит требования МВФ по созданию антикоррупционного суда, то следующей темой станет вопрос тарифов на газ.

Цена газа, как сообщалось ранее, по соглашению должна была повыситься на 17,6%, однако пока это обсуждается. Подготовлен проект нового постановления, по которому рост может составить 8,3%.

Третье условие для продолжения сотрудничества с МВФ – новая редакция украинского закона о приватизации.

На встрече с Порошенко Лагард заявила, что Украина должна ускорить реформы.