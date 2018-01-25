МВФ призвал Украину ускорить реформы

Украина должна ускорить реформы, заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард президенту страны Петру Порошенко в Давосе.

Она от имени МВФ выразила готовность поддержать Украину. При этом Лагард «уделила особое внимание тому, что Украине следует воспользоваться существующей благоприятной внешней средой для ускорения реформ и перехода к более высоким темпам роста экономики», передает ТАСС.

Встречу с президентом Украины Лагард назвала «хорошей и конструктивной». Она приветствовала выдвижение кандидатуры Якова Смолия на пост «полностью независимого и постоянного» главы Нацбанка Украины.