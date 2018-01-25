МВФ призвал Украину ускорить реформы

Взгляд
25 января, четверг  |  Последнее обновление — 11:07  |  vz.ru
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Украина восприняла свой долг Газпрому как новый кредит «агрессора»

Нафтогазу выгодно быть должным Газпрому, чем украинским банкамФото: Никитин Максим/ТАСС
Выяснилось, почему украинский Нафтогаз отказывается выплачивать Газпрому 2 млрд долларов, которые он должен отдать по решению Стокгольмского арбитража. Оказывается, даже с учетом штрафа задержка платежа весьма выгодна Нафтогазу, а главное, он рассчитывает на выигрыш в следующем процессе против Газпрома. Насколько обоснованны такие надежды украинского руководства? Подробности...
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Очищение России от «эксплуататоров» стало историческим казусом

Первоначально Ленин всеми силами противился национализацииФото: Серов (Раппопорт) В.А.
Ровно 100 лет назад была принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа – первый конституционный акт Советской России. Документ вышел странным. Вместо прав он говорил о мировой революции, о национализации заводов и подавлении эксплуататоров, прямо противореча политике большевиков. В частности, противником национализации был сам Ленин. Как объяснить этот казус? Подробности...
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Для создания оружия нового поколения Пентагон привлекает растения

Пентагон не случайно запустил программу «Улучшенные технологии растениеводства»Фото: Off-Broadway
Министерство обороны США готово вложиться в генную модификацию растений. В результате американцы планируют обзавестись принципиально новыми средствами разведки, в том числе военной. Но растения-шпионы – это для генетических экспериментов не предел. В перспективе речь может идти о по-настоящему опасном биологическом оружии. Подробности...
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«Джавелины» в руках грузин отличаются от «Джавелинов» в ВСУ по степени угрозы

Тбилиси попросил 72 пусковые установки и 410 ракет к ним на общую сумму примерно в 75 млн долларовФото: Stuart A Hill AMS/MOD/wikipedia.org
Грузинская мечта сбылась раньше, чем украинская: первые американские ПТРК «Джавелин» поступили в Грузию и находятся в «безопасном месте». Вскоре местных военных научат использованию этого чудо-оружия, правда, не факт, что это убережет его от перепродажи, в том числе на Украину. В конце концов, для Грузии это до смешного бесполезные игрушки. Подробности...
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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Что скажет фильм «Скиф» о русских начала ХХI века

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Разводить во времени громкие отечественные и зарубежные премьеры в Минкульте пробовали и раньше, но только сейчас циркуляр был доведен, когда кассы кинотеатров уже продавали билеты. Так чего же ради нагородили этот огород? Подробности...
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«Гордые руссокомментаторы и руссоблогеры» надувают щеки на бедолаг украинцев

Текст дня, лучшие материалы блогосферы
Че, позабыли уже всю свою собственную «майданную эпопею», скукожившую Россию вашу, за которую ваши предки в отечественных войнах воевали? Вы вспомните, вспомните, прежде чем злорадствовать теперь по поводу своих украинских соседей. Подробности...
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Россия вернула себе сословие воинов

Андрей Бабицкий, журналист
Казалось бы, изменение формы ответа командиру в армии с «Служу Российской Федерации!» на «Служу России!» – это какая-то никчемная малость, прихоть властителя. Между тем в этом решении неожиданно открывается бездна смысла. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

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      На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон

      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
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      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
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      Путин окунулся в прорубь

      Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Он окунулся в освященную воду на Селигере у мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. Всего же о желании поучаствовать в обряде в этом году заявил каждый седьмой россиянин
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        Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          МВФ призвал Украину ускорить реформы

          25 января 2018, 00:52

          Текст: Антон Антонов

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          Украина должна ускорить реформы, заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард президенту страны Петру Порошенко в Давосе.

          Она от имени МВФ выразила готовность поддержать Украину. При этом Лагард «уделила особое внимание тому, что Украине следует воспользоваться существующей благоприятной внешней средой для ускорения реформ и перехода к более высоким темпам роста экономики», передает ТАСС.

          Встречу с президентом Украины Лагард назвала «хорошей и конструктивной». Она приветствовала выдвижение кандидатуры Якова Смолия на пост «полностью независимого и постоянного» главы Нацбанка Украины.

          В январе МВФ уведомил Украину о несогласии с законопроектом Порошенко об антикоррупционном суде.


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