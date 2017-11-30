МВФ уведомил Украину о несогласии с законопроектом Порошенко об антикоррупционном суде

Международный валютный фонд уведомил власти Украины о том, что подписание президентом Петром Порошенко законопроекта об антикоррупционном суде означает нарушение Киевом обязательств перед другими странами.

«Подача президентом законопроекта об антикоррупционном суде должна была стать шагом в правильном направлении. Однако к тому проекту, который был подан 22 декабря, у нас есть серьезные замечания, ряд его положений не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендациям Венецианской комиссии», – говорится в письме главы миссии МВФ на Украине Рона ван Родена, передает «Европейская правда».

Сообщается, что ван Роден категорически исключает возможность согласия МВФ с принятием Порошенко законопроекта об антикоррупционном суде.

«Законопроект создает юридические возможности для дополнительных задержек в создании антикоррупционного суда», – также говорится в письме. По словам главы миссии МВФ на Украине, юрисдикция суда должна соответствовать юрисдикции НАБУ и САП.

Замечания МВФ разбиты на три группы: о процедуре отбора судей, о положениях закона, направленных на торможение создания суда, о юрисдикции суда. Всего в документе имеется 9 системных замечаний.

Фонд требует, чтобы в администрации Порошенко выполнили рекомендацию Венецианской комиссии и дали представителям международных доноров Украины по антикоррупционным вопросам право блокировать назначение «недобропорядочных» судей.

Письмо направлено главе администрации президента Украины Игорю Райнину, его копии адресованы также премьеру, спикеру, министрам и представителям правительства и другим должностным лицам.

МВФ уже не в первый раз заявляет о невыполнении украинскими властями требований по сотрудничеству. В декабре сообщалось, что Киев выполнил не все требования МВФ, необходимые для завершения четвертого программного обзора состояния экономики страны. Ранее в Госдепе США заявили, что Украина рискует потерять поддержку МВФ, если правительство страны даст «задний ход» стратегически важным реформам.

Напомним, в декабре Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, в ходе которого стороны скоординировали подходы к созданию антикоррупционного суда на Украине. Ранее Лагард призвала Украину обеспечить независимость антикоррупционных структур.