На Украине сообщили об уверенности в новом транше от МВФ

Украина «в любом случае» получит новый транш Международного валютного фонда, в этом, как сообщают украинские СМИ, убеждена администрация президента страны Петра Порошенко.

«На Банковой уверены, что транш мы получим в любом случае. Поэтому ни парламент, ни правительство не спешат с выполнением ключевых требований – созданием Антикоррупционного суда и введением рыночной цены газа», – пишет украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что без поддержки Фонда Украине будет очень сложно выполнить обязательства перед внешними кредиторами, в том числе и перед самим МВФ.

22 апреля Украина обсудила с МВФ условия четвертого пересмотра программы сотрудничества.

В начале апреля сообщалось, что украинский кабмин в 2018 году получит от МВФ меньше средств, чем планировалось.