Киев и МВФ обсудили пересмотр программы помощи Украине

Украина обсудила с МВФ условия четвертого пересмотра программы сотрудничества, сообщил Нацбанк страны.

В рамках собрания МВФ и группы Всемирного банка Киев и Фонд обсудили «шаги, необходимые для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества», сообщает НБУ.

Как заявили в Нацбанке Украины, МВФ отметили прогресс Киева в стабилизации экономики. Ведется работа над визитом в Киев миссии МВФ, передает РИА «Новости».

Напомним, четырехлетняя программа МВФ по оказанию помощи Украине предусматривает выделение Киеву 17,5 млрд долларов. В 2015 году Киев получил два транша: 5 и 1,7 млрд долларов. В 2016 году Киеву был переведен 1 млрд долларов, в 2017 году – еще 1 млрд долларов.

В начале апреля сообщалось, что украинский кабмин в 2018 году получит от МВФ меньше средств, чем планировалось.

В январе сообщалось, что МВФ пообещал выделить Украине очередной транш финансовой помощи в размере 1,9 млрд долларов в мае 2018 года, однако условием для этого станут требования МВФ по закону об антикоррупционном суде и по повышению тарифов на газ для населения.