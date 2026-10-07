Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.6 комментариев
В МИЭТ ликвидировано задымление в третьем корпусе
В среду в третьем корпусе Московского института электронной техники (МИЭТ) произошло задымление, оно ликвидировано, занятия возобновятся по расписанию, сообщили в вузе.
Задымление в третьем корпусе Московского института электронной техники (МИЭТ) успешно ликвидировано, пишет ТАСС со ссылкой на канал вуза в Max.
«Занятия в первом и четвертом корпусах могут быть продолжены согласно расписанию. Занятия в третьем корпусе завтра проходят в штатном режиме», – приводит агентство текст сообщения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в МИЭТ создали метод получения совершенных полупроводников.