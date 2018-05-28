СМИ: США отбивают у России один из крупнейших рынков нефти

Рекордные объемы добываемой в США сырой нефти будут направляться в Азию в течение ближайших месяцев с целью отобрать эту часть рынка у России и других нефтедобывающих стран, входящих в ОПЕК.

В июне Соединенные Штаты намерены экспортировать рекордные 2,3 млн баррелей нефти в сутки. Причем 1,3 млн будет направляться на рынки Азии, передает Reuters.

Согласно последним данным управления энергетической информации США, экспорт американской нефти достиг пика в 2,6 млн баррелей в сутки.

Рекордные объемы добычи в США привели к тому, что американская марка WTI стала на девять долларов дешевле европейского эталона Brent. Разница между WTI и Brent оказалась самой большой за последние за три года.

В статье говорится, что закупки американской нефти также наращивают Индия, Южная Корея, Таиланд, Тайвань.

Напомним, в середине мая нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco начала поставки американского конденсата – ультралегкой сырой нефти – в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о том, почему саудитам нужна более дорогая нефть, чем России.

Утром в понедельник нефть Brent опустилась на 1,74% – до 75,14 доллара за баррель, WTI снизилась на 2,45% – до 66,22 доллара за баррель.