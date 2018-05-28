Нефть подешевела на возможности смягчения сделки ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром идут вниз в пределах 2,5%, отыгрывая новости о возможном смягчении условий сделки ОПЕК+ и статистику из США по буровым установкам.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,74% – до 75,14 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 2,45%, составив 66,22 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Министр энергетики России Александр Новак заявил в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение. Позднее Новак добавил, что страны сделки в течение месяца проработают варианты смягчения ограничений на добычу, при этом одним из вариантов является выход на уровни добычи, которые были при подписании соглашения.