Новак раскрыл один из вариантов новой сделки ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак назвал один из вариантов новой сделки ОПЕК+ по изменению согласованных уровней добычи нефти для ребалансировки рынков.

По словам Новака, страны ОПЕК+ обсуждают возможность возвращения к росту добычи нефти до уровня октября 2016 года, передает ТАСС.

Он отметил, что «это не новая идея», она обсуждалась в конце 2017 года, когда продлевали ограничение по добыче нефти.

«Будем смотреть. Цифры я вам сейчас не назову», – сказал министр энергетики.

Накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих сообщил, что обсуждал с Россией и другими странами ОПЕК вопрос о том, как сбалансировать нефтяной рынок. По его словам, во второй половине этого года ОПЕК и Россия могут увеличить поставки нефти на мировой рынок, чтобы компенсировать потерю венесуэльской нефти и влияние санкций США на Иран.

Окончательное решение, как ожидается, будет принято 22-23 июня в Вене.