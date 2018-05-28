ФСБ установила подозреваемых по делу о задержании судна «Норд»

ФСБ установила подозреваемых по уголовному делу о задержании рыболовецкого сейнера «Норд» на Украине, они объявлены в международный розыск, сообщил начальник управления ФСБ по Крыму и Севастополю Виктор Палагин.

«По судну «Норд» все подозреваемые установлены и объявлены в международный розыск. Они находятся на Украине. Как только они где-то границу пересекут, ... мы их будем сажать», – сказал он, передает ТАСС.

Напомним, судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в марте. В апреле члены экипажа были допрошены в херсонском управлении СБУ по делу капитана Владимира Горбенко. Позже суд запретил капитану «Норда» выезжать в Крым. Кроме того, его не отпустили на похороны брата.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле капитана Горбенко.