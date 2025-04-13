Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.22 комментария
В Одессе вандалы набросили петлю на памятник Пушкину
В Одессе жители выразили возмущение действиями вандалов, которые накинули петлю на памятник Александру Пушкину и оставили объявление с надписью «Ищу бульдозер».
Жители Одессы возмутились действиями вандалов, которые осквернили памятник Александру Пушкину, передает РИА «Новости». Согласно данным украинского издания «Страна.ua», на памятник поэту была накинута петля, а рядом оставлено объявление с надписью «Ищу бульдозер».
Прохожие выразили свое недовольство происшествием. «Других проблем нет?» – возмущенно говорили одесситы. Одна из женщин, ставшая свидетелем события, назвала противников Пушкина «фашистами».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе решили демонтировать памятник Пушкину на Приморском бульваре. Также в городе осквернили памятники Пушкину и Воронцову. Недавно памятник Пушкину обклеили плакатом с надписью «Груз 200».