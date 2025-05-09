Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали настоящее оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Президенты России и Бразилии запланировали обсудить украинский конфликт
МИД Бразилии: На встрече Путина и Лулы да Силвы запланировано обсудить украинский конфликт
Во время запланированной встречи лидеры России и Бразилии Владимир Путин и Лула да Силва рассмотрят вопрос украинского конфликта, а также обсудят сотрудничество в сфере сельского хозяйства, сообщил глава бразильского МИД Мауру Виейра.
Министр пояснил, что Лула да Силва и Владимир Путин уже несколько раз обсуждали эту тему по телефону: «У меня нет сомнений, что эта тема должна быть поднята обеими сторонами». Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава МИД напомнил о бразильской инициативе – Группе друзей мира, создаваемой совместно с Китаем. По его словам, она призвана создать пространство для диалога и выработки мирного решения конфликта на Украине.
Виейра также сообщил, что на встрече планируется затронуть вопросы внешней политики, многополярности и реформы глобального управления. Кроме того, стороны обсудят сотрудничество в агропромышленном комплексе, учитывая значительный импорт Бразилией российских удобрений и статус страны как одного из ведущих производителей сельскохозяйственной продукции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие для долгосрочного решения конфликта на Украине. Кремль заявил о ведении диалога с США по вопросу Украины.