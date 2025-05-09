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    Как медики и фармацевты приближали Победу
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    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали настоящее оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

    7 комментариев
    9 мая 2025, 11:13 • Новости дня

    Президенты России и Бразилии запланировали обсудить украинский конфликт

    МИД Бразилии: На встрече Путина и Лулы да Силвы запланировано обсудить украинский конфликт

    Tекст: Евгения Караваева

    Во время запланированной встречи лидеры России и Бразилии Владимир Путин и Лула да Силва рассмотрят вопрос украинского конфликта, а также обсудят сотрудничество в сфере сельского хозяйства, сообщил глава бразильского МИД Мауру Виейра.

    Министр пояснил, что Лула да Силва и Владимир Путин уже несколько раз обсуждали эту тему по телефону: «У меня нет сомнений, что эта тема должна быть поднята обеими сторонами». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Глава МИД напомнил о бразильской инициативе – Группе друзей мира, создаваемой совместно с Китаем. По его словам, она призвана создать пространство для диалога и выработки мирного решения конфликта на Украине.

    Виейра также сообщил, что на встрече планируется затронуть вопросы внешней политики, многополярности и реформы глобального управления. Кроме того, стороны обсудят сотрудничество в агропромышленном комплексе, учитывая значительный импорт Бразилией российских удобрений и статус страны как одного из ведущих производителей сельскохозяйственной продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие для долгосрочного решения конфликта на Украине. Кремль заявил о ведении диалога с США по вопросу Украины.

    9 мая 2025, 01:32 • Новости дня
    Захарова призвала Берлин прекратить поддержку Киева ради мира

    Захарова осудила Германию за поставки оружия Киеву и двойные стандарты

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова прокомментировала заявления МИД Германии о мире, указав на продолжение поддержки киевских неонацистов и поставки вооружения со стороны Берлина.

    Заявления официального представителя МИД России опубликованы в ее телеграм-канале, передает ТАСС. Захарова призвала Берлин прекратить поддерживать киевских неонацистов, а также закрыть логистический пункт в Жешуве и дистанцироваться от тех, кто угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы.

    По словам Захаровой, заявления МИД Германии накануне годовщины окончания Второй мировой войны в Европе демонстрируют двойные стандарты и практику языковой сегрегации – по-русски немецкие дипломаты не выражают сожаления за преступления нацизма, в отличие от постов на английском и французском языках.

    Дипломат также указала, что Германия проигнорировала память миллионов советских граждан, уничтоженных в концлагерях, в том числе евреев, цыган, славян и советских военнопленных. Она поставила под сомнение искренность заявлений Берлина о мире и напомнила о значении Победы над нацизмом как единства для Европы на протяжении десятилетий.

    Захарова заявила: «Прекратите поддерживать киевских неонацистов, поставлять им оружие, закройте логистический военно-транспортный пункт в Жешуве и дистанцируйтесь от тех, кто подвергает атакам города и угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы. Для начала будет неплохо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп впервые обсудили по телефону шаги по урегулированию ситуации на Украине. Мерц во время беседы выразил поддержку усилиям по прекращению боевых действий на Украине. Он также заверил Трампа в готовности сотрудничать для достижения мира. Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц ранее анонсировал реформы для поддержки экономики и усиления позиций страны с целью восстановления лидерства Германии в мире.

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    8 мая 2025, 17:14 • Новости дня
    Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КС

    Верховный суд Украины отменил указ Зеленского о смещении главы КС Тупицкого

    Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КС
    @ ccu.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Высшая судебная инстанция Украины отменила решение Владимира Зеленского о снятии с должности главы Конституционного суда Александра Тупицкого, признав указ противоправным.

    Издание «Страна.ua» со ссылкой на адвокатов Тупицкого пишет, что Верховный суд Украины признал незаконным и отменил указ Владимира Зеленского об отстранении его с поста главы Конституционного суда, передает РИА «Новости».

    Суд отметил, что «президент» не обладает полномочиями для отстранения судей Конституционного суда Украины.

    Большая палата Верховного суда еще в 2023 году дважды принимала аналогичные решения относительно указов Зеленского по назначению судей.

    В 2020 году Зеленский отменил указы о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина, изданные экс-президентом Виктором Януковичем в 2013 году. В документе отмечалось, что судьи, назначенные Януковичем, якобы создают угрозу независимости и национальной безопасности Украины.

    Ранее США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

    В 2020 году Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей.

    Александр Тупицкий заявлял, что данный законопроект имеет признаки конституционного переворота и не собирается уходить в отставку.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    8 мая 2025, 21:00 • Новости дня
    Путин поднял тост за Победу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе обеда, организованного в Кремле от имени главы государства для иностранных делегаций, пригласил гостей поднять тост за Победу, мир и благополучие.

    Глава государства обратился к собравшимся с речью, отметив: «Дорогие друзья, позвольте предложить тост за поколение победителей, за великую Победу, за мир и благополучие, за вас, за наших друзей». Мероприятие в Кремле прошло в рамках торжеств по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и собрало представителей иностранных делегаций, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что в разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу.

    В четверг российский лидер встретил руководителей иностранных делегаций, которые прибыли в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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    8 мая 2025, 14:40 • Новости дня
    Верховная рада единогласно ратифицировала соглашение с США о недрах
    Верховная рада единогласно ратифицировала соглашение с США о недрах
    @ Вышинский Денис/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский парламент единогласно поддержал соглашение с США, о недрах, следует из сообщения депутата Рады Ярослава Железняка.

    Верховная рада Украины в четверг одобрила соглашение между Киевом и Вашингтоном о сотрудничестве в сфере недропользования, передает ТАСС.

    За ратификацию проголосовали 338 депутатов украинского парламента, никто не воздержался и не выступил против. Прямая трансляция заседания велась в Telegram-канале депутата Рады Ярослава Железняка.

    Ранее в Верховной раде письменно закрепили, что депутаты не видели дополнительного соглашения к сделке по недрам.

    Соединенные Штаты и Киев подписали сделку о совместном управлении природными ресурсами Украины. Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о ратификации этого соглашения с США.

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    8 мая 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин поздравил нового папу римского с избранием

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму папе римскому Льву ХIV в связи с его избранием, сообщила пресс-служба Кремля.

    В тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля, президент отметил: «Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей. Желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов в выполнении возложенной на Вас высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия».

    Напомним, в четверг в Ватикане избрали нового папу римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый и второй туры голосования конклава в Ватикане завершились без избрания нового папы, и над Сикстинской капеллой появился черный дым.

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    9 мая 2025, 08:51 • Новости дня
    ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Здание регионального правительства в Белгороде было атаковано беспилотником, но мероприятие в честь праздника продолжается согласно установленному плану.

    Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, жертв и пострадавших в результате происшествия нет, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

    Гладков сообщил: «В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте».

    Губернатор отметил, что праздничные мероприятия в городе проводятся по плану. Власти учли ситуацию и приняли дополнительные меры максимальной безопасности.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие с полуночи 8 мая в честь 80-летия дня Победы. Российские войска сохраняют готовность отражать возможные атаки со стороны Украины.

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    8 мая 2025, 20:55 • Новости дня
    Путин: Решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что в разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу.

    «Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять», – подчеркнул глава государства на официальном обеде в Кремле, который проходит в честь глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной война, передает РИА «Новости».

    Путин добавил, что наши отцы, деды и прадеды совершили подвиг, величие которого никогда не померкнет. «Девятое мая – священная дата для нашего многонационального народа», – сказал глава государства.

    Российский лидер выразил благодарность иностранным лидерам и главам делегаций, приехавшим в Москву почтить память героев Великой Отечественной войны. «Прежде всего, сердечно приветствую и благодарю вас, наших надежных друзей и партнеров. Вы приехали в Москву, чтобы разделить с нами радость праздника Победы над нацизмом, почтить память героев, спасших человечество», – сказал Путин.

    Президент России отметил, что страна не забудет своих союзников и товарищей по борьбе с нацизмом. «К победе вели общие усилия народов Европы, США, Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона», – указал Путин.

    Глава государства заявил, что сегодня идет становление более справедливого миропорядка, а востребованность и значение ООН вновь возрастают. «В основе наших отношений и совместной работы общие ценности и устремления. Мы выступаем за справедливость и равенство, за утверждение высоких идеалов дружбы и добрососедства, за согласие и взаимное уважение, за учет мнения и интересов каждого, за равную и неделимую безопасность для всех»,– обратился Путин к гостям.

    «Уверен, что только такие подходы позволят обеспечить долгосрочный мир, благополучие и равенство возможностей для всех народов земли. Россия готова к такой созидательной совместной работе», – заверил президент РФ.

    В четверг Путин встретил руководителей иностранных делегаций, которые прибыли в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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    9 мая 2025, 10:51 • Новости дня
    Войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади

    Военнослужащие из 13 дружественных стран приняли участие в параде на Красной площади

    Войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади
    @ Александр Вильф/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    На юбилейном параде по главной площади страны прошли воинские подразделения стран СНГ и дружественных государств, в том числе Азербайджан и Вьетнам.

    Парадные расчеты военнослужащих армий стран СНГ и дружественных государств приняли участие в праздничном шествии по Красной площади, сообщает ТАСС. Парад стал частью торжеств в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Пешую часть открыли воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. За ними на площадь вышли знаменные группы с государственным флагом России, знаменем Вооруженных сил и знаменем Победы.

    Ведущий церемонии сообщил: «С первых дней войны на борьбу с фашизмом плечом к плечу встали все народы Советского Союза. Сегодня мы рады приветствовать на параде воинские подразделения армий стран Содружества Независимых Государств».

    Колонну иностранных участников открыл расчет Азербайджана, за ним по Красной площади прошлись военные из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Военнослужащие дружественных государств также прошли по площади, открыл шествие Вьетнам, затем были Египет, Китай, Лаос, Монголия и Мьянма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул вклад союзников в Победу над нацизмом и заявил о несокрушимости России перед лицом противника.

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    9 мая 2025, 01:48 • Новости дня
    Депутаты Рады усомнились в наличии на Украине нужных США запасов минералов

    В Раде заявили о риске утраты поддержки США из-за нужных для сделки запасов недр

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховная рада одобрила соглашение с США о полезных ископаемых, несмотря на сомнения по объему украинских запасов и опасения потерять поддержку Вашингтона.

    Как сообщает ТАСС, депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что украинские парламентарии опасаются реакции Дональда Трампа, если выяснится, что у Украины нет значительных запасов полезных ископаемых, интересных для Вашингтона. Она отметила, что геологические карты были составлены в советское время и могут содержать ошибки. Депутат подчеркнула, что несоответствие данных может привести к утрате поддержки США.

    Южанина заявила в эфире телеканала «Киев 24»: «Если станет известно Трампу, что где-то в этих геологических картах 60-70-80-х годов заложена большая ошибка и у нас нет этих запасов, то как бы мы вообще не утратили поддержку».

    По словам Южаниной, соглашение было поддержано, чтобы сохранить американскую военную помощь, однако экономическая выгода для Украины возможна лишь через 30 лет. Она призвала сообщить населению, что краткосрочного экономического эффекта не будет, а основной мотив заключается в военной поддержке.

    Ранее Кабинет министров Украины опубликовал текст соглашения по недрам. Его условия вызвали недовольство депутатов и СМИ, которые указали на потерю части экономического суверенитета и отсутствие гарантий безопасности для Киева. Несмотря на это, Рада ратифицировала соглашение в присутствии американской дипломатки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что соглашение Киева с США по недрам не предусматривает экономических выгод и свидетельствует о превращении Украины в колонию. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал предложенное соглашение о полезных ископаемых с США неприемлемым, считая, что оно не отражает партнерство между Вашингтоном и Киевом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему не известны детали соглашения между Украиной и США по полезным ископаемым.

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    9 мая 2025, 10:15 • Новости дня
    Кустурица и Сигал прибыли на Красную площадь на парад Победы

    На трибунах парада Победы разместились Кустурица и Сигал

    Tекст: Евгения Караваева

    На трибунах Красной площади собрались известные политики, деятели культуры, включая Эмира Кустурицу и Стивена Сигала.

    Актер Стивен Сигал и режиссер Эмир Кустурица прибыли на парад Победы, сообщает РИА «Новости». На трибунах Красной площади разместились представители власти, политики, общественники и деятели культуры. Среди гостей – Владимир Машков, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава «Справедливой России – за правду» Сергей Миронов, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, руководитель ФНС Даниил Егоров, муфтий Талгат Таджуддин.

    Также свои места заняли министр культуры Ольга Любимова, министр экономического развития Максим Решетников, главы Минстроя и Минцифры Максут Шадаев и Ирек Файзуллин. Кроме того, на Красную площадь прибыли глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава Центризбиркома Элла Памфилова и председатель СПЧ Валерий Фадеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные лидеры прибыли в Кремль на Парад Победы. Президент России Владимир Путин встретил иностранных коллег.

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    9 мая 2025, 10:01 • Новости дня
    На Красной площади в Москве начался парад Победы
    На Красной площади в Москве начался парад Победы
    @ Иван Секретарев / Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, стартовали утром 9 мая с военного парада на Красной площади.

    После парада президент России Владимир Путин и приглашенные лидеры иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

    Завершатся праздничные мероприятия в Москве масштабным салютом. Он запланирован на 22.00 по московскому времени и продлится примерно десять минут. Основные площадки для запуска фейерверка были выбраны в районах Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.

    Напомним, Путин в окружении мировых лидеров прибыл на парад Победы. На Красную площадь также прибыли премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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    9 мая 2025, 06:10 • Новости дня
    Путин подтвердил Си готовность России начать переговоры по Украине

    Путин выразил Си Цзиньпину готовность к переговорам без условий по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин сообщил Си Цзиньпину о готовности России к мирным переговорам по украинскому кризису, выразив надежду на справедливое соглашение.

    Президент России Владимир Путин подтвердил председателю КНР Си Цзиньпину готовность Москвы начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Согласно заявлению МИД Китая, встреча лидеров прошла в неформальной обстановке – за чашкой чая в Кремле 8 мая. В сообщении отмечается: «Путин высоко ценит объективную и беспристрастную позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса и выражает готовность российской стороны начать мирные переговоры без предварительных условий, надеется на достижение справедливого и прочного мирного соглашения».

    Также лидеры обменялись мнениями по украинскому кризису и другим международным вопросам. В ходе встречи особое внимание уделялось роли Китая в поиске политических решений и сохранению стабильности на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков заявил о наличии взаимных разочарований между Россией и Соединенными Штатами. Россия и Соединенные Штаты движутся к проведению двусторонней встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Дмитрий Медведев выразил уверенность в итогах спецоперации и подчеркнул важность подготовки к будущему после завершения боевых действий.

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    8 мая 2025, 14:32 • Новости дня
    Кремль: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали Украину в ходе прошедших переговоров
    Кремль: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали Украину в ходе прошедших переговоров
    @ Алексей Никольский/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе переговоров между лидерами России и Китая вопрос о ситуации на Украине затронут не был, заявил пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не поднимали тему ситуации на Украине во время прошедших переговоров, передает ТАСС.

    Ранее в Кремле прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.

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    8 мая 2025, 16:13 • Новости дня
    Еврокомиссия перевела Украине 1 млрд евро из доходов от активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина получила 1 миллиард евро из средств, полученных Евросоюзом от реинвестирования российских замороженных активов, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

    По словам Домбровскиса, транш в 1 млрд евро осуществлен в рамках инициативы «группы семи» по передаче Украине доходов от российских активов на сумму 45 млрд евро. Он уточнил, что средства направлены на поддержку Украины.передает RT.

    Euroclear приняла решение направить замороженные российские активы западным инвесторам.

    До этого Евросоюз обсуждал возможность изъятия замороженных российских активов для восстановления Украины после конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и будет продолжать их защищать.

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    8 мая 2025, 22:16 • Новости дня
    Угрозы отключении мобильного интернета и лифтов 9 мая назвали украинскими фейками

    Авторы канала «Война с фейками» опровергли слухи об отключении мобильного интернета в России 9 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    Слухи об отключении 9 мая мобильного интернета в европейской части России и перебоях в работе лифтов, которые распространялись в российском сегменте соцсетей, могли быть сфабрикованными украинскими спецслужбами, сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

    Сообщения о полном отключении мобильного интернета по России 9 мая, распространяемые со ссылкой якобы на Роскомнадзор, не соответствуют действительности. В ведомстве не делали подобных заявлений, а фейк был заранее подготовлен в Центре инфо-психологических операций ВСУ для психологического давления на россиян в преддверии Дня Победы, сообщили авторы Telegram-канал «Война с фейками».

    Частичные ограничения мобильного интернета действительно возможны на фоне проведения праздничных мероприятий в отдельных районах Москвы, Московской области и центральной части крупных городов до 10 мая, но речь не идет о технологическом блэкауте. Изменения в работе домашнего интернета не предполагаются.

    Также в сети распространяется фейк о том, что 9 мая в Москве будут перебои с работой лифтов. В АО «Мослифт» заявили, что не не распространяли информацию о перебоях в работе лифтового оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в некоторых центральных районах столицы применяются временные ограничения на использование мобильного интернета из-за мер безопасности и присутствия иностранных гостей. Жители Московского региона с 7 по 9 мая могут столкнуться с перебоями переводов и оплат через Систему быстрых платежей из-за ограниченного доступа к мобильному интернету. В центре Москвы пользователи заметили перебои в работе сервисов такси и каршеринга на ряде улиц из-за периодического отсутствия связи.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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