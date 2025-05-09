Президенты России и Бразилии запланировали обсудить украинский конфликт

МИД Бразилии: На встрече Путина и Лулы да Силвы запланировано обсудить украинский конфликт

Tекст: Евгения Караваева

Министр пояснил, что Лула да Силва и Владимир Путин уже несколько раз обсуждали эту тему по телефону: «У меня нет сомнений, что эта тема должна быть поднята обеими сторонами». Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава МИД напомнил о бразильской инициативе – Группе друзей мира, создаваемой совместно с Китаем. По его словам, она призвана создать пространство для диалога и выработки мирного решения конфликта на Украине.

Виейра также сообщил, что на встрече планируется затронуть вопросы внешней политики, многополярности и реформы глобального управления. Кроме того, стороны обсудят сотрудничество в агропромышленном комплексе, учитывая значительный импорт Бразилией российских удобрений и статус страны как одного из ведущих производителей сельскохозяйственной продукции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие для долгосрочного решения конфликта на Украине. Кремль заявил о ведении диалога с США по вопросу Украины.