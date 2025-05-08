Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.6 комментариев
В Кремле рассказали о диалоге с США по Украине
Песков сообщил о продолжающемся диалоге России и США по Украине
Российская сторона выразила надежду, что администрация Дональда Трампа осознает значимость украинской тематики для национальных интересов России, диалог продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, российская сторона рассчитывает, что администрация президента США Дональда Трампа осознает важность темы урегулирования конфликта на Украине для Москвы, передает РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что диалог России и США продолжается, и Москва обладает возможностью донести свою позицию до Вашингтона по украинскому вопросу.
Он также заявил, что для урегулирования ситуации на Украине необходимо решить первопричины конфликта. По словам Пескова, речь идет о защите национальных интересов России и устранении причин, приведших к началу спецоперации, в том числе вопросов безопасности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что единственным препятствием к перемирию на Украине остается Киев. Киев нарушает договоренности. Киев не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня.