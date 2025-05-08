Песков сообщил о продолжающемся диалоге России и США по Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, российская сторона рассчитывает, что администрация президента США Дональда Трампа осознает важность темы урегулирования конфликта на Украине для Москвы, передает РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что диалог России и США продолжается, и Москва обладает возможностью донести свою позицию до Вашингтона по украинскому вопросу.

Он также заявил, что для урегулирования ситуации на Украине необходимо решить первопричины конфликта. По словам Пескова, речь идет о защите национальных интересов России и устранении причин, приведших к началу спецоперации, в том числе вопросов безопасности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что единственным препятствием к перемирию на Украине остается Киев. Киев нарушает договоренности. Киев не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня.