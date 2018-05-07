Киев не отпустил капитана судна «Норд» на похороны брата

Капитана задержанного на Украине российского судна «Норд» Владимира Горбенко не отпускают на похороны младшего брата Николая, скончавшегося в Керчи, сообщила жена капитана Мария Горбенко.

Она рассказала, что похороны Николая пройдут в понедельник.

«Брат Володи болел, ему нельзя было нервничать, а тут эта история с задержанием судна, у него был стресс. Скончался, сегодня похороны. Ему было 36 лет, он на шесть лет младше старшего брата», – заявила Горбенко ТАСС.

По ее словам, муж сильно переживает о потере. «Он очень переживает, их двое у матери было, а украинское следствие его не отпускает на похороны», – сказала она.

Напомним, ранее капитан захваченного украинскими пограничниками судна «Норд» Владимир Горбенко заявил, что экипаж судна на Украине взяли в заложники.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле капитана Горбенко.