В Раде письменно закрепили, что не видели допсоглашения к сделке по недрам

Tекст: Вера Басилая

Комитет Верховной рады по международной политике повторно поддержал ратификацию сделки с США по украинским природным ресурсам. При этом к документу добавили пояснение: на момент голосования у депутатов отсутствовали тексты дополнительных соглашений.передает РИА «Новости».

Депутат Ирина Геращенко сообщила, что в преамбулу внесли формулировку, согласно которой ратификация основного соглашения не означает автоматического одобрения других документов, которые могут быть подписаны для его реализации.

На заседании комитета впервые присутствовали представители посольства США. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль уточнил, что соглашение подразумевает создание инвестиционного фонда с равным управлением и взносами сторон, а также инвестирование в течение 10 лет и предоставление Украине военной помощи в качестве вклада США в фонд. По словам депутата Ярослава Железняка, соглашение бессрочно, Украина обязана направлять в фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Голосование о ратификации документа ожидается 8 мая.

Ранее глава профильного комитета Рады Даниил Гетманцев потребовал раскрыть полный текст соглашения между Украиной и США о недрах.

Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о ратификации этого соглашения.

Депутат Рады Ирина Геращенко выступила с критикой инициативы Владимира Зеленского, который призвал США лишать визы депутатов, не поддержавших соглашение.