В Раде заявили о шантаже депутатов Зеленским из-за сделки по недрам

Украинский политик обвинила Зеленского в шантаже депутатов из-за сделки по недрам

Tекст: Вера Басилая

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко выступила с критикой инициативы президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего США лишать визы депутатов, которые не поддержат соглашение по недрам. Она считает такие заявления политическими угрозами законодательному органу и подчеркнула, что с Радой необходимо вести диалог, а не шантажировать ее, передает РИА «Новости».

Геращенко также обвинила Зеленского в незнании конституции Украины. По ее словам, 80-я статья Конституции страны гарантирует депутатам неответственность за результаты голосования или выступления в парламенте, за исключением случаев оскорблений или клеветы.

Ранее Зеленский отмечал, что в парламенте есть не только отдельные депутаты, но и целые партии, которые выступают против ратификации сделки по недрам с США. Он заявил, что США должны «просто отменить визы» всем этим парламентариям.

Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о ратификации соглашения с США по природным ресурсам, рассчитывая на его быстрое одобрение.

Соединенные Штаты и Киев ранее подписали сделку, предусматривающую совместное управление природными ресурсами Украины.