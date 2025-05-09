Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Стало известно о переговорах России с США и ООН по взносам
Власти России ведут переговоры с США и ООН об устранении сложностей с оплатой взносов в организации из-за введенных санкций, часть платежей уже проведена.
Россия ведет переговоры с американской стороной и Секретариатом ООН для урегулирования возникающих проблем с оплатой взносов в организацию на фоне санкционных ограничений, передает РИА «Новости». Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что Москва полностью привержена своим финансовым обязательствам перед международной организацией и уже выделяет средства для оплаты регулярного и миротворческого бюджетов, а также для гуманитарных агентств.
В ходе интервью Полянский заявил: «Россия привержена своевременному выполнению финансовых обязательств перед ООН. Финансирование для оплаты наших взносов в регулярный и миротворческие бюджеты, в бюджеты ооновских гуманитарных агентств выделяется, работаем с Секретариатом ООН и американской стороной для урегулирования проблем, которые проистекают от санкционных ограничений».
По словам дипломата, часть платежей России уже была направлена в адрес некоторых агентств, включая ЮНИСЕФ и ЮНИДО. В приоритете также – своевременное перечисление взноса на работу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.
Ранее сообщалось, что российские средства для взносов в ООН из-за санкций США «зависли» на счетах, открытых Секретариатом ООН в Газпромбанке.