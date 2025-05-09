Стало известно о переговорах России с США и ООН по взносам

Tекст: Ольга Иванова

Россия ведет переговоры с американской стороной и Секретариатом ООН для урегулирования возникающих проблем с оплатой взносов в организацию на фоне санкционных ограничений, передает РИА «Новости». Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что Москва полностью привержена своим финансовым обязательствам перед международной организацией и уже выделяет средства для оплаты регулярного и миротворческого бюджетов, а также для гуманитарных агентств.

В ходе интервью Полянский заявил: «Россия привержена своевременному выполнению финансовых обязательств перед ООН. Финансирование для оплаты наших взносов в регулярный и миротворческие бюджеты, в бюджеты ооновских гуманитарных агентств выделяется, работаем с Секретариатом ООН и американской стороной для урегулирования проблем, которые проистекают от санкционных ограничений».

По словам дипломата, часть платежей России уже была направлена в адрес некоторых агентств, включая ЮНИСЕФ и ЮНИДО. В приоритете также – своевременное перечисление взноса на работу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.

Ранее сообщалось, что российские средства для взносов в ООН из-за санкций США «зависли» на счетах, открытых Секретариатом ООН в Газпромбанке.