СБП предупредила о сложностях с переводами и оплатой в Москве

Tекст: Вера Басилая

В СПБ предупредили, что возможные перебои в работе переводов между счетами и оплат при помощи Системы быстрых платежей (СБП) с 7 по 9 мая предсказали для Москвы и области, передает ТАСС.

Ограничения связаны с ожидаемым снижением доступа к мобильному интернету в этот период.

В официальном сообщении СБП подчеркнули, что могут возникнуть также временные трудности при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн.

О предстоящих сложностях предупредили также в Сбербанке и сервисе ЮMoney. Банки отметили, что временное отключение сотовой связи и мобильного интернета может затронуть работу их приложений и прохождение платежей.

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