При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.0 комментариев
СБП предупредила о сложностях с переводами и оплатой в Москве
Жители Московского региона с 7 по 9 мая могут столкнуться с перебоями переводов и оплат через Систему быстрых платежей (СБП) из-за ограниченного доступа к мобильному интернету, сообщили в СПБ.
В СПБ предупредили, что возможные перебои в работе переводов между счетами и оплат при помощи Системы быстрых платежей (СБП) с 7 по 9 мая предсказали для Москвы и области, передает ТАСС.
Ограничения связаны с ожидаемым снижением доступа к мобильному интернету в этот период.
В официальном сообщении СБП подчеркнули, что могут возникнуть также временные трудности при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн.
О предстоящих сложностях предупредили также в Сбербанке и сервисе ЮMoney. Банки отметили, что временное отключение сотовой связи и мобильного интернета может затронуть работу их приложений и прохождение платежей.
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