Ученые спрогнозировали спокойную геомагнитную обстановку на Земле

В ИКИ РАН сообщили о сохранении спокойной геомагнитной обстановки на Земле

Tекст: Мария Иванова

Спокойная геомагнитная обстановка на планете сохранится в ближайшие сутки, при этом вспышечная активность на Солнце ожидается незначительно повышенной, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

За прошедшие сутки значимых событий не зафиксировано. На графике видны небольшие вспышки, произошедшие в активных областях на западе Солнца, уходящих на обратную сторону звезды. На востоке, где активные области выходят к Земле, наблюдаются крупные магнитные петли, что может указывать на наличие солнечных пятен.

«Подсмотреть на спутнике Solar Orbiter не получилось: команда удачно закрыла свой сайт на реконструкцию. Честно говоря, учитывая, что на Солнце всё равно почти ничего нет, у нас тоже возникают такие мысли», – отметили ученые. Геомагнитная активность остается низкой, прогноз полностью благоприятный.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа специалисты спрогнозировали отсутствие магнитных бурь в течение семи дней.

Неделей ранее количество солнечных вспышек резко снизилось до девяти за выходные.

В начале прошлого месяца геомагнитная активность опустилась до минимальных значений после неожиданно сильного шторма.