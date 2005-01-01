Россияне оценили открытие Крымского моста

Около 96% россиян назвали открытие Крымского моста значимым событием, а четверть респондентов намерены совершить поездку по нему уже в этом году, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Транспортное соединение материковой части России с Крымским полуостровом 73% россиян считают важным событием в масштабах страны. Иного мнения придерживаются 23% граждан: по их оценкам, открытие моста скорее затрагивает только жителей юга России. В целом значимость события признали 96% опрошенных, лишь 1% респондентов ответил, что не считает это важным», – передает ТАСС результаты опроса.

По данным социологов, об открытии моста слышали 97% взрослых жителей страны, а 92% восприняли новость положительно. Проехать по Крымскому мосту в ближайший год потенциально готовы 23% респондентов.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 20–21 мая 2018 года, объем выборки – 2 тыс. человек. Максимальный размер ошибки не превышает 2,2%.



Напомним, 15 мая президент Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока. Одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив.