Российские школьники стали призерами Азиатской олимпиады по физике

В Ханое (Вьетнам) с 5 по 13 мая прошла Азиатская олимпиада школьников по физике, в которой подростки из России завоевали в общей сложности шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Всего в олимпиаде приняли участие 188 школьников из 25 стран и территорий, следует из сообщения instagram-блога putin_leader.

Публикация от Президент РФ (@putin_leader) 21 Май 2018 в 12:09 PDT

Медалистами стали: Григорий Бобков, школа № 1589, г.Москва (золото), Алексей Шишкин, школа № 1589, г.Москва (золото), Станислав Цапаев, школа № 1589, г.Москва (золото), Вячеслав Кузнецов, школа № 192, г.Москва (золото), Дмитрий Мельников, школа № 2086, г.Москва (золото), Никита Романов, Республиканский лицей для одаренных детей, г.Саранск (серебро), Захар Яковлев, лицей «Физико-техническая школа», г.Санкт-Петербург (золото), Даниил Павлов, физико-математический лицей № 239, г.Санкт-Петербург (бронза).

Отмечается, что Россия участвует в Азиатской олимпиаде с 2011 года, и этот результат – самый лучший из тех, который показывала наша сборная.

Результат сборной стал лучшим в экспериментальном туре и вторым в общем командном зачете.

Ранее сообщалось, что российские школьники завоевали девять малых Нобелевских премий.