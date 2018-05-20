Российские школьники завоевали девять малых Нобелевских премий

Команда из России заняла девять призовых мест на престижном международном конкурсе научных достижений школьников Intel ISEF в США, сообщили в Министерстве образования и науки.

В сообщении ведомства в Facebook говорится, что конкурс прошел в американском Питтсбурге. В нем принимали участие более 1 тыс. школьников из 100 стран мира. Российская команда заняла девять призовых мест в различных номинациях – от химии до робототехники, добавили в ведомстве.

Конкурс Intel ISEF зачастую называют малой Нобелевской премией. Примерами этой премии будучи школьниками становились более 20 будущих нобелевских лауреатов.

Работы участников конкурса касались важнейших областей жизнедеятельности человека и современного мира, например, поиска альтернативных источников энергии, лечения онкологии, решения острых проблем климата.

Более 30% участников, представляющих свои работы, получают патент на свое изобретение, добавили в Министерстве.

В конце прошлого года шестеро российских школьников показали высокий результат на международной научной олимпиаде, выиграв сразу шесть золотых медалей. Директор по развитию Московского физико-технического института Виталий Баган рассказал газете ВЗГЛЯД, благодаря чему это произошло и почему эти школьники предпочитают учиться в России, а не за рубежом.