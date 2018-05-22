Суд продлил арест арендатору ТРК «Зимняя вишня»

Центральный райсуд Кемерово продлил арест гендиректора компании-арендатора сгоревшего ТРК «Зимняя вишня» Надежды Судденок.

«Суд постановил - продлить срок содержания под стражей (Надежды Судденок) до 25 августа 2018 года», – передает ТАСС слова судьи Александра Вялова.

О продлении ареста ходатайствовал представитель СК, по мнению которого изменение меры пресечения невозможно, так как Судденок может скрыться от суда или воздействовать на свидетелей, не все из которых еще допрошены.

Представитель прокуратуры ходатайство следствия поддержал.

Сама Судденок заверила суд, что «не собирается никуда бежать», так как ухаживает за престарелой матерью. С сутью обвинения она по-прежнему не согласна и указывает, что является только формальным директором, а фактически компанией управляла генеральный директор основного владельца ТЦ - «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова.

Тем временем в справке СК, которую во вторник зачитал судья во время заседания сообщается, что бухгалтерская, комиссионная пожарно-техническая и ряд других наиболее сложных экспертиз по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 60 человек, должны быть завершены до конца июня.

«Обозревается справка от 16 мая, согласно которой: окончание бухгалтерской экспертизы – предположительно, 30 июня, комиссионной пожарной-технической – 30 июня, видеотехнической – 15-20 июня. Окончание комиссионной экспертизы специального технологического средства – 20 июня, окончание фоноскопической экспертизы (идентификация человека по голосу, речи, изображению - прим. ТАСС) - 20 июня...», – сообщил судья.

Напомним, пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек. После трагедии СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, после трагедии в Кемерово депутаты Госдумы выступили с инициативой перенести кинотеатры в торговых центрах на нижние этажи. Эта идея объяснимая, но, к примеру, многоэтажные дома могут быть куда более опасны.