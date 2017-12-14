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2 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 15:01  |  vz.ru
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Проблема свалок решается старыми советскими методами

Проблему мусора надо решать экономическими, а не экологическими мерамиФото: Olaf Krüger/Imagebroker/Global Look Press
Яростные протесты жителей Подмосковья заставили власти обратить пристальное внимание на ядовитые свалки отходов. Особенно ярко с Россией контрастируют некоторые страны, где подобные свалки отсутствуют полностью. Как они такого добились и какие рецепты борьбы с мусором были бы эффективны в нашей стране? Подробности...
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Цивилеву, чтобы остаться на месте Тулеева, надо решить одну важную задачу

Мастодонта российской политики заменил новичок, которому предстоит доказать способность установить коммуникацию с жителями КузбассаФото: Александр Кряжев/РИА "Новости", Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет, с формулировкой «по собственному желанию». Врио главы Кузбасса назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который успел запомниться хождением в народ после трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Какие задачи предстоит решить Цивилеву и какие ошибки исправить, чтобы остаться на своем посту после осенних выборов? Подробности...
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В России грозятся закрыть торговые центры и снести высотки

Желание депутатов упростить эвакуацию детей в случае нового пожара понятно, но возникают несколько очевидных вопросовФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Депутаты Госдумы выступили с инициативой перенести кинотеатры в торговых центрах на нижние этажи. Идея объяснимая, но насколько она реализуема? И стоит ли в рамках всероссийской проверки пожарной безопасности замыкаться только на торговых центрах? Многоэтажные дома могут быть куда более опасны. Подробности...
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Запад испугался тени Москвы за спиной Каддафи

Когда его отец был еще жив, Саиф аль-Ислам выступал за проведение в Ливии либеральных реформФото: Paul Hackett/Reuters
Некогда Саиф аль-Ислам Каддафи пообещал отомстить за смерть своего отца. Эта возможность представится ему в середине года, когда в Ливии должны пройти президентские выборы. Силы, ввергнувшие страну в хаос, откровенно опасаются такого сценария, называя наследника Муаммара «ставленником Москвы».  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Три рациональных вывода из «британского безумия»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Отношения между Россией и Западом оставляют желать лучшего. Во всех СМИ говорят о новой холодной войне. Нашу страну все время «сдерживают» и «наказывают». Но действительно ли этим «вирусом» заразился весь Запад? Подробности...
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Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
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Гражданское общество просит от власти простейших вещей

Антон Крылов, журналист
Пытались ли внешние и внутренние враги воспользоваться трагедией в своих целях? Безусловно, пытались. Можно ли было на всю Россию говорить, что в Кемерово на площади собрались «бузотеры», которых «накачали» некие провокаторы? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

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      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
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          Желание депутатов упростить эвакуацию детей в случае нового пожара понятно, но возникают несколько очевидных вопросов   2 апреля 2018, 13:58
          Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
          Текст: Антон Крылов

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          Депутаты Госдумы выступили с инициативой перенести кинотеатры в торговых центрах на нижние этажи. Идея объяснимая, но насколько она реализуема? И стоит ли в рамках всероссийской проверки пожарной безопасности замыкаться только на торговых центрах? Многоэтажные дома могут быть куда более опасны.

          Расследование пожара в торговом центре «Зимняя вишня», унесшего жизни 64 человек, продолжается. Появляются и новые подозреваемые. Так, глава Росгвардии Виктор Золотов поручил направить в СК обращение о привлечении к уголовной ответственности его подчиненных – сотрудников кемеровского центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля (ЦЛРРиГК), которые должны были контролировать охрану ТЦ. 

          Параллельно по всей России идут проверки пожарной безопасности, причем участвуют в них как сотрудники соответствующих государственных органов, так и активные граждане.

          Не остались в стороне и депутаты Госдумы. Зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что парламент уже в этом году обяжет владельцев ТЦ перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи. Ранее депутаты Евгений Ревенко, Дмитрий Сазонов и Юрий Швыткин обратились в Министерство строительства и ЖКХ с просьбой запретить размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа торгово-развлекательных комплексов. 

          На этой инициативе стоит остановиться подробнее. Желание депутатов упростить эвакуацию детей в случае нового пожара понятно и объяснимо. Гром грянул, мужик перекрестился. Но возникают несколько очевидных вопросов.

          Во-первых, в ТЦ, которые изначально были спроектированы под соответствующие цели, предусмотрены вполне качественные пути эвакуации из кинотеатров и других развлекательных объектов на верхних этажах. При этом они построены (по крайней мере, должны были быть построены) из негорючих материалов, и такого лавинообразного распространения огня, как в перестроенной из кондитерской фабрики «Зимней вишни», там быть не может (по крайней мере, не должно).

          В случае переноса кинотеатров на нижние этажи придется полностью перестраивать и эвакуационные выходы. И не факт, что более короткий путь окажется более быстрым и более безопасным.  

          Во-вторых, если кинотеатры будут внизу, то магазины, соответственно, переместятся наверх. В дни распродаж или каникул в них будет не меньше людей, чем в кинозалах, а, возможно, и больше. В том числе детей. Неочевидно, что эвакуация разрозненных групп людей из множества магазинов пройдет быстрее, чем организованных – из кинозалов. В «Зимней вишне», напомним, из двух залов людей эвакуировали, из одного – нет, и именно там были найдены большинство погибших.

          В-третьих, перенос кинозалов вниз, а торговых площадей, соответственно, вверх будет стоить недешево. Кто это оплатит? Вряд ли владельцы ТЦ захотят делиться собственной прибылью, скорее, они переложат затраты на арендаторов, а те, в свою очередь – на покупателей и зрителей. И не возникнет ли у арендаторов желание сэкономить? Мол, раз второй этаж и бежать недалеко, можно взять материалы попроще и противопожарную систему подешевле.

          Таким образом, благая инициатива по повышению уровня безопасности детей в ходе реализации рискует переродиться в свою полную противоположность.

          Дети в «Зимней вишне» погибли не потому, что кинотеатры были расположены высоко, а потому, что помещение в принципе не соответствовало нормам пожарной безопасности. Люди могли бы столь же безуспешно ждать помощи, оставшись в кинозале на первом этаже.

          Наверное, при любых проверках и рекомендациях по улучшению пожарной безопасности следует в первую очередь учитывать, изначально ли ТЦ спроектирован под эти цели или перестроен из фабрики, ангара или другого не рассчитанного на пребывание большого количества людей помещения. Пожарная сигнализация и система пожаротушения должны работать как часы. Горючих материалов в отделке пола, стен и потолка не должно быть в принципе. Все сотрудники должны знать свои обязанности в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Должны регулярно проводиться учения – как с участием посетителей, так и без.

          Возможно, в будущем не следует выдавать разрешения на строительство новых комплексов, где кинотеатры будут расположены на большой высоте. В идеале ТЦ вообще следует строить за городом на дешевой земле, где у застройщика не возникнет горячего желания экономить и высота комплекса не будет превышать двух этажей.

          Кстати, про высоту. В связи с трагедией в «Зимней вишне» неоднократно вспоминали пожар в многоэтажке Grenfell Tower в Лондоне, который привел к гибели 71 человека. Здание высотой 24 этажа было построено в 1974-м, а в 2016-м был завершен его ремонт, в ходе которого дом обшили теплоизоляционными панелями. Именно они загорелись 14 июня прошлого года – и здание оказалось охвачено огнем в течение считанных минут.

          Наивно было бы полагать, что все 20–30-этажные многоэтажки-«человейники», появившиеся в последние годы в Москве, Подмосковье и других регионах России, являются полностью безопасными в пожарном отношении. Есть пример сгоревшей в 2014 году 25-этажки в Красноярске, когда никто не погиб только чудом. Загорелась, как и в Лондоне, «обшивка» здания, огонь перекинулся на квартиры, и пожар удалось победить только через четыре с лишним часа.

          Телеведущая Тина Канделаки в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы» обращается к вице-мэру Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову с требованием «проверить все дома, построенные недобросовестными компаниями» (32-этажный дом, в котором живёт мама Тины, построен обанкротившейся компанией «Су-155»).

          Действительно, ряд девелоперов, активно возводивших «человейники», в последние годы или обанкротились, или сменили владельца. Найти «концы» в случае каких-либо проблем будет непросто.

          Трагедии случаются и в очень дорогих домах. Многие помнят, как в знаменитых «Алых парусах» провалился пол в лифте, в результате чего погибла женщина. 

          Как спасать людей в случае пожара в 40-этажке – вопрос открытый. У пожарных попросту отсутствуют лестницы соответствующей длины, вся надежда на оперативную эвакуацию.  

          Однако запрета на строительство «человейников» по-прежнему нет – и не ожидается ни на федеральном, ни на региональном уровне. Строительное лобби весьма влиятельно.

          Мышление многих чиновников отличается узконаправленностью: сгорел ночной клуб – будем проверять ночные клубы, утонул теплоход – будем проверять теплоходы, погибли дети из летнего лагеря – проверим все лагеря.

          Разумеется, закрывать все ТЦ и превентивно сносить все высотки не нужно.

          Страшная трагедия в Кемерово – это повод проверить и усовершенствовать не только торговые центры, а пересмотреть подходы к пожарной безопасности в целом. Это то, на чем нельзя экономить в принципе. И неважно, идёт ли речь о магазине, кинотеатре, многоэтажном доме, школе, вузе или музее.

          Но когда кампания вырождается в кампанейщину, это, как правило, приводит к результатам, противоположным заявленным.


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