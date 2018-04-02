Росгвардия попросила СК наказать своих сотрудников в Кемерово

Глава Росгвардии Виктор Золотов поручил подчиненным направить в СК обращение о привлечении к уголовной ответственности сотрудников кемеровского центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля (ЦЛРРиГК), которые должны были контролировать охрану ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово.

«Правовую оценку действиям сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы должны будут дать уже в Следственном комитете. Была ли там коррупционная составляющая или преступная халатность, но в соответствии с поручением президента о привлечении к ответственности виновных по всей цепочке нами была проведена работа в рамках наших полномочий. Это должно быть примером для других наших сотрудников», – передает ТАСС слова советника Золотова Александра Хинштейна.

Проверка выявила, что охрана ТЦ «Зимняя вишня» осуществлялась незаконно: частная охранная организация «Центр защиты» не имела права оказывать охранные услуги, предусмотренные договором, рассказал Хинштейн изданию.

По его словам, в СК отправлены материалы проверки в отношении сотрудников отдела лицензионно-разрешительной работы по Кемерово, отвечавших за контроль работы ЧОП «Центр защиты».

Помимо этого продолжается проверка в областном управлении, итогами которой станут решения о привлечении к ответственности должностных лиц областного управления Росгвардии.

Напомним, ранее очевидцы рассказывали о бесчинствах охранников кемеровского ТРК.

В среду Заводский райсуд Кемерово арестовал до 25 мая сотрудника частного охранного предприятия Николая Антюшина, работавшего в ТРК «Зимняя вишня».

Cоветник директора Росгвардии Александр Хинштейн сообщил о самоликвидации ЧОП «Центр защиты», отвечавшего за безопасность ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово.