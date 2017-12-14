Охранявший сгоревший ТЦ в Кемерово ЧОП самоликвидировался

Cоветник директора Росгвардии Александр Хинштейн сообщил о самоликвидации ЧОП «Центр защиты», отвечавшего за безопасность ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово.

«Охранявший «Зимнюю вишню» кемеровский ЧОП «Центр защиты» спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована. Если б ЧОП не ликвидировался сам, Росгвардия забрала бы лицензию через суд, все документы были уже готовы», – написал Хиштейн в своем Twitter.

В понедельник очевидцы рассказывали о бесчинствах охранников кемеровского ТРК.

В среду Заводский райсуд Кемерово арестовал до 25 мая сотрудника частного охранного предприятия Николая Антюшина, работавшего в ТРК «Зимняя вишня».