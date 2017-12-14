Депутаты собрались переместить кинотеатры и детские комплексы в торговых центрах

Госдума уже в этом году обяжет владельцев торговых центров перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи, заявил в эфире канала «Россия 1» зампред комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Я надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете безопасности и противодействию коррупции закончится уже в весеннюю сессию, уже будут соответствующие законодательные инициативы. Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году (торговые центры, – прим. ВЗГЛЯД) уже приступят к соответствующей реорганизации», – цитирует парламентария ТАСС.

Также Анатолий Выборный отметил, что Госдума намерена усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее депутаты Госдумы Евгений Ревенко, Дмитрий Сазонов и Юрий Швыткин обратились в Министерство строительства и ЖКХ с просьбой запретить в торгово-развлекательных комплексах размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа.

Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, по информации МЧС пропавших без вести нет.