СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС

В подразделениях МЧС по Кемеровской области, местных органах власти и контролирующих органах следователи изъяли документы в рамках расследования уголовного дела о пожаре в ТРК «Зимняя вишня», сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Следствием изъят большой массив документов в местных органах власти, подразделениях МЧС России по Кемеровской области, а также контролирующих органах», – цитирует Петренко ТАСС.

Отмечается, что в ближайшее время следствие даст правовую оценку действиям еще нескольких человек, в том числе представителей контролирующих и надзорных органов, а также всех собственников здания.

Напомним, 30 марта по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в администрации Кемерово начались следственные действия. Было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями экс-начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой.

До 25 мая были арестованы управляющая ТРК Надежда Судденок, охранник Николай Антюшин, технический директор компании-собственника «Зимней вишни» Георгий Соболев, ответственный за исправность пожарной сигнализации в ТРК Александр Никитин и гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» – компании-собственника ТРК «Зимняя вишня» Юлию Богданову.

При пожаре в ТРК «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека. Родные получили по 5 млн рублей за каждого погибшего – из них по 2 млн из федерального бюджета и по 3 млн от владельцев здания.