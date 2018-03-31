Экс-глава кемеровского госстройнадзора после пожара пыталась скрыться в Москве

После пожара в ТРК «Зимняя вишня» экс-начальница кемеровского госстройнадзора Танзилия Комкова улетела в Москву, обратно она была доставлена принудительно, сообщил на заседании Центрального районного суда Кемерово представитель регионального Следственного комитета.

Комкова якобы отправилась в Москву 29 марта для того, чтобы отдохнуть у подруги во время траура. Отмечается, что «обратный билет был куплен на начало апреля, но он возвратный, и она могла сдать его, не возвращаясь в Кемерово», передает «Интерфакс».

Представитель следствия подчеркнул, что после пожара Комкова пыталась скрыться, не сотрудничала со следствием. Она была задержана в Москве, а в Кемерово была доставлена принудительно.

В субботу следствие предъявило ей обвинение по части 3 статьи УК «Злоупотребление должностными полномочиями». Комкова должна была принять меры к запрету эксплуатации самовольно возведенного здания ТРК, передает ТАСС.

Напомним, Танзилия Комкова была задержана в пятницу. Она стала седьмым фигурантом уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне».

Также СК просит заключить под стражу до 25 мая гендиректора компании-собственника ТРК «Зимняя вишня» Юлию Богданову, передает РИА «Новости».

«С 15 апреля 2016 года из корыстных побуждений с целью увеличения прибыли (Богданова – прим. ВЗГЛЯД) самовольно приняла решение об увеличении площадей, проводила перепланировки, чем затруднила эвакуацию. Богданова – единоличный представитель собственника. На Богдановой и Соболеве лежала обязанность обеспечения безопасности», – сказал представитель следствия.

Напомним, в пятницу сообщалось, что была задержана гендиректор «Зимней вишни» Юлия Богданова, в ее доме прошли обыски. До этого до 25 мая были арестованы управляющая ТРК Надежда Судденок, охранник Николай Антюшин, технический директор компании-собственника «Зимней вишни» Георгий Соболев и ответственный за исправность пожарной сигнализации в ТЦ Александр Никитин.

Также в пятницу по делу о пожаре в ТРК в городской администрации Кемерово начались следственные действия.

Крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.