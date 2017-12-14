В администрацию Кемерово пришли следователи

В пятницу по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в городской администрации Кемерово начались следственные действия.

Проверка затронула ответственных лиц, «которые давали разрешение на ввод здания в эксплуатацию», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Напомним, что здание сгоревшего ТРК «Зимняя вишня» было переделано из помещения кондитерской фабрики в помещение торгового центра.

При этом администрация отказалась комментировать действия следователей.

«Что касается любых следственных действий, то их комментирует СК», – сообщила начальник пресс-службы администрации города Кемерово Екатерина Дубкова.

Ранее сообщалось, что была задержана гендиректор ТРК Юлия Богданова, в ее доме проводился обыск. До этого до 25 мая были арестованы управляющая ТРК Надежда Судденок, охранник Николай Антюшин, технический директор компании-собственника «Зимней вишни» Георгий Соболев и ответственный за исправность пожарной сигнализации в ТЦ Александр Никитин.

Крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.