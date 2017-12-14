Задержана гендиректор компании-собственника здания ТРК «Зимняя вишня»

Российские правоохранители задержали в Кемерово генерального директора компании-собственника здания сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» Юлию Богданову, сообщила представитель СК России Светлана Петренко.

«Сегодня задержана генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы», – приводятся слова Петренко на сайте Следственного комитета.

Следователи установили, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно получала уведомления от подчиненных о недостатках системы противопожарной безопасности. При этом она, занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, и не предпринимала никаких мер к устранению недостатков.

В доме Богдановой прошел обыск. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Ранее до 25 мая были арестованы управляющая ТРК Надежда Судденок, охранник Николай Антюшин, технический директор компании-собственника «Зимней вишни» Георгий Соболев и ответственный за исправность пожарной сигнализации в ТЦ Александр Никитин.

Крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.