«Зимнюю вишню» возвели самовольно

ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, при пожаре в котором погибли 64 человека, был возведен самовольно, без разрешения на строительство, сообщает Следственный комитет.

Так, в ходе расследования пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово была задержана начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, сообщается на сайте ведомства.

Комкову подозревают в злоупотреблении полномочиями.

«По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра», - заявили в СК.

Танзиля Комкова стала седьмым фигурантом уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне».

В рамках уголовного дела о пожаре в кемеровском ТРК следователями назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. На место прибыли и уже начали работу эксперты из Санкт-Петербурга.

Напомним, в пятницу по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в городской администрации Кемерово начались следственные действия.

Ранее сообщалось, что была задержана гендиректор ТРК Юлия Богданова, в ее доме проводился обыск. До этого до 25 мая были арестованы управляющая ТРК Надежда Судденок, охранник Николай Антюшин, технический директор компании-собственника «Зимней вишни» Георгий Соболев и ответственный за исправность пожарной сигнализации в ТЦ Александр Никитин.

Крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.