Собранные через Красный Крест деньги для Кемерово оказались не использованы

На поддержку пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово в местное отделение Российского Красного Креста россияне перечислили 103 млн рублей, однако участники благотворительной сферы считают, что РКК нельзя доверять из-за отсутствия отчетов о программах помощи.

Семьи 64 погибших при пожаре получили по 5 млн рублей – из них по 2 млн из федерального бюджета и по 3 млн от Штенгелова. Деньги, собранные РКК, до сих пор не используются, сообщают СМИ.

В кемеровском отделении РКК признали, что программа по оказанию помощи пока не готова, для начала Красный Крест собирается провести обучающий семинар для психологов социальных служб, которые будут долго работать с пострадавшими.

При этом представители благотворительной сферы критикуют РКК за сбор средств без четкой цели и конечной суммы.

«Открытые сейчас сборы фактически предназначены на «неизвестно что». И примерно туда же, вероятно, будут потрачены», – заявил президент благотворительного фонда «Предание» Владимир Берхин.

По его словам, у Красного Креста на репутации «пятно размером в 1 млрд рублей» - их собирали на помощь пострадавшим от ЧП в Крымске, однако отчета РКК так и не предоставил.

Президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер также заявила, что «сбор на РКК – это не выход».

В самом Красном Кресте заявили, что отчеты РКК публикует, а лишних средств не остается. Однако у общественников много вопросов к отчету по наводнению в Крымске в 2012 году – люди говорили, что «они ничего не получили», заявил волонтер Николай Лившиц. Нет отчета по Крымску и в открытом доступе – хотя в РКК заявили, что он не является закрытым.

Напомним, при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека. В воскресенье 59 семей погибших получили выплаты.