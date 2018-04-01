После пожара в Кемерово 59 семей погибших получили выплаты

В пресс-службе администрации Кемеровской области сообщили о перечислении выплат семьям 59 погибших в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»; такие данные прозвучали на совещании с участием врио главы региона Сергея Цивилева.

«Семьи 59 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» уже получили выплаты, с остальными работа продолжается», – сообщили ТАСС в пресс-службе, уточнив, что общий размер выплат составляет 5 млн рублей за каждого погибшего.

Получившим травмы легкой степени тяжести направят 200 тыс. рублей из областного и 200 тыс. рублей из федерального бюджетов, пострадавшим средней и тяжелой степени тяжести – 800 тыс. рублей.

Сообщается, что Цивилев дал поручение выполнить все договоренности, которые были даны на личных встречах экс-губернатора Амана Тулеева с семьями погибших. В пресс-службе добавили, что Цивилев лично встретится с семьями, которые еще не были на встречах у Амана Тулеева.

Напомним, крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел на прошлой неделе. Погибли 64 человека. В МЧС рассказали, что пожар и задымление были стремительными и лавинообразными, все произошло за считанные секунды.