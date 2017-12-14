В МЧС рассказали о стремительном развитии пожара в «Зимней вишне»

Пожар и задымление в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово были стремительными и лавинообразными, все произошло за считанные секунды, сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

Еникеев сообщил, что по мере распространения задымления в ТЦ стали срабатывать датчики. «Первый сработал на четвертом этаже над сухим бассейном с поролоновыми кубами в детской игровой зоне. Еще через девять секунд сработал соседний датчик, через 15-17 секунд сработал датчик в вентиляционной камере на пятом этаже, через 39 секунд – в лифтовом холле», – приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что пожар и задымление развивались лавинообразно в течение менее минуты.

По словам главного госинспектора по пожнадзору, настолько стремительное развитие событий произошло в том числе из-за поролоновых кубиков в сухом бассейне, где возникло возгорание. Кроме того, на это повлияла приточная вентиляция, которая не отключилась в момент пожара.

Он сообщил, что приемно-передающие устройства, контрольные приборы работы систем противопожарной защиты переданы в Следственный комитет для экспертиз. СК устанавливает причины пожара и условия, повлекшие гибель людей.

Ранее в воскресенье в Сети появилось видео, которое демонстрирует вырезанные секунды из записи о начале возгорания в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово.

Напомним, крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.