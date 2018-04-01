Опубликован вырезанный фрагмент видеозаписи с началом пожара в «Зимней вишне»

В Сети появилось видео, которое демонстрирует вырезанные секунды из записи о начале возгорания в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово.

На видео, которое опубликовано Telegram-каналом Mash, видно, как начинают выбегать люди из детской зоны, где начался пожар. Некоторые, наоборот, бросились внутрь, видимо, для того, чтобы спасти детей. Дым распространился по этажу буквально через 20 секунд после начала возгорания.

Ранее видео с этой камеры видеонаблюдения публиковалось не полностью – из него вырезали секунды начала пожара.

Накануне в Сети также появилась запись с другой камеры видеонаблюдения в ТРК «Зимняя вишня», на которой видны первые секунды эвакуации людей после начала пожара.

Напомним, крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.