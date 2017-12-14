Появилось видео первых секунд эвакуации из ТРК «Зимняя вишня»

В Сети появилась запись с камеры видеонаблюдения в ТРК «Зимняя вишня», на которой видны первые секунды эвакуации людей после начала пожара.

Видео опубликовано телеграм-каналом «112».

На кадрах видно, что посетители и сотрудники ТРК не сразу реагируют на бегущих из здания людей. Многие идут в сторону возгорания.

Помещение заполняется черным дымом буквально за пару минут, и только в этот момент люди начинают массово покидать ТРК.

Напомним, крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.

В субботу была арестована гендиректор компании-собственника «Зимней вишни» Юлия Богданова.

До этого было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями экс-начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня».

До 25 мая были арестованы управляющая ТРК Надежда Судденок, охранник Николай Антюшин, технический директор компании-собственника «Зимней вишни» Георгий Соболев и ответственный за исправность пожарной сигнализации в ТРК Александр Никитин.