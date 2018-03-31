Гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» арестовали

Заводский районный суд Кемерово арестовал до 25 мая Юлию Богданову, гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», компании-собственника ТРК «Зимняя вишня», пожар в котором унес жизни 64 человек.

«Избрать в отношении Богдановой Юлии Александровны (...) меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 25 суток – до 25 мая 2018 года», – передает РИА «Новости» слова судьи.

Кроме того, судья заявил, что «имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, Богданова может скрыться от органов предварительного следствия, а также принять меры к сокрытию следов преступления, оказать давление на свидетелей и иных участников уголовного производства».



Богдановой предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

По версии следствия, Юлия Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности в ТРК, не раз получала от подчиненных данные о неполадках в системе противопожарной безопасности, однако не предпринимала каких-либо мер к их устранению, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей.

Сама Богданова заявила о намерении обжаловать решение суда о ее аресте. Адвокат обвиняемой Эдгар Тербалян заявил, что они намерены обсудить этот вопрос.

Ранее Богданова заявила, что чувствует себя виноватой в гибели людей при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня».

Напомним, Богданова была задержана в пятницу, в ее доме прошли обыски.

Также по делу о пожаре в ТРК в городской администрации Кемерово начались следственные действия.

Было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями экс-начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня».

До 25 мая были арестованы управляющая ТРК Надежда Судденок, охранник Николай Антюшин, технический директор компании-собственника «Зимней вишни» Георгий Соболев и ответственный за исправность пожарной сигнализации в ТРК Александр Никитин.

Крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.