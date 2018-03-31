Гендиректор компании-собственника «Зимней вишни» чувствует, но не признает вину

Юлия Богданова, гендиректор компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», собственника здания ТРК «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека, заявила в суде, что чувствует себя виновной в гибели людей.

Богданова сказала, что «делала все для того, чтобы гости, которые приходят в ТРК, были в безопасности, им было комфортно и удобно», в течение двух лет «изо дня в день заботилась об этом», передает РИА «Новости».

«Конечно, я чувствую себя виновной, в том числе потому что погибли люди, это ужасно, это дети», – ответила она на соответствующий вопрос.

При этом ранее адвокат Богдановой заявил, что она не признает своей вины.

Также она сообщила, что дирекция не получала каких-либо жалоб от охраны, но собиралась менять ее.

«Может быть, именно поэтому последние несколько месяцев охрана вообще не докладывала ни о чем», – предположила гендиректор.

«Я хочу быть рядом со своей семьей, хочу сотрудничать со следствием, прошу учесть состояние моего здоровья, справки, которые представлены, и избрать мне меру пресечения в виде домашнего ареста», – сказала, еле сдерживая слезы, Богданова.

Она добавила, что жалеет, что пожарные не пустили ее в здание помогать спасению людей.

Напомним, Богданова была задержана в пятницу, в ее доме прошли обыски.

Также по делу о пожаре в ТРК в городской администрации Кемерово начались следственные действия.

Было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями экс-начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня».

До 25 мая были арестованы управляющая ТРК Надежда Судденок, охранник Николай Антюшин, технический директор компании-собственника «Зимней вишни» Георгий Соболев и ответственный за исправность пожарной сигнализации в ТРК Александр Никитин.

Крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.