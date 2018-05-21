Песков объяснил «беспрецедентную манию русофобии» в Британии

В Великобритании отмечается беспрецедентная волна русофобии, которую вызвала провокация с делом Скрипалей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы с вами являемся свидетелями достаточно беспрецедентной мании, русофобской мании в Великобритании, которая находит самые разные проявления, в том числе и такие», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что русофобская волна спровоцирована не действиями в отношении британцев и Лондона, а провокацией, устроенной непосредственно британской стороной.

«Я имею в виду так называемое дело Скрипалей», – сказал Песков.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в интервью газете ВЗГЛЯД также отмечал, что Лондон целенаправленно затеял провокацию в Солсбери.

Ранее в Британии призвали ввести санкции против госдолга России и ужесточить экономические рестрикции против лиц, связанных с органами власти РФ.