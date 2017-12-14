Глава ЛНР заявил о переходе конфликта в Донбассе в горячую стадию

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что конфликт в Донбассе вновь перешел в горячую стадию.

«Новая волна военной и террористической активности в Донбассе со стороны действующей на Украине власти снова переводит конфликт в горячую стадию», – сказал глава ЛНР, передает РИА «Новости».

По его словам, спецслужбы и Вооруженные силы Украины активизировали деятельность, направленную на эскалацию конфликта. «Подтверждением этого являются – только за последнее время – и циничный артобстрел парадного расчета, готовившегося к празднованию Дня Победы, и минометные обстрелы строящегося энергомоста, и бомбардировка беспилотным аппаратом блокпоста МВД ЛНР, в результате которого пострадали трое сотрудников полиции», – заявил Пасечник.

Он обратил внимание, что эскалация конфликта осуществляется в канун празднования Дня Победы. «Возможно, эти планы и приведут к победе неонацизма на Украине, но мы встретим свой праздник 9 мая, как и положено потомкам победителей», – заключил Пасечник.

Кроме того, Пасечник объявил, что украинские спецслужбы планируют оставить жителей самопровозглашенной Луганской народной республики без связи и энергоснабжения.

«Подобными действиями киевская власть планирует, как и в 2014 году, оставить жителей республики без света и связи, создать социальную напряженность внутри республики и подготовить почву для вторжения. Ознаменовав таким образом прекращение АТО и начало полномасштабных действий операции объединенных сил», – сказал Пасечник.

Он отметил, что переданные в ЛНР украинскими офицерами и перебежчиками данные о «масштабном плане спецслужб по дестабилизации социально-экономической обстановки» в республике находят подтверждение.

«Стали известны планы о покушениях на жизнь и свободу сотрудников Генеральной прокуратуры, судов и гражданских администраций республики, совершении диверсионно-террористических актов, разрушении ключевых объектов гражданской и военной инфраструктуры», – уточнил Пасечник.

В апреле постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич констатировал, что украинские силовики сорвали «пасхальное перемирие», объявленное в Донбассе с 30 марта, несмотря на то что лидеры стран «нормандского формата» подчеркивали важность его соблюдения.

Украинские силовики продолжают обстрелы республик Донбасса, в том числе, по данным ДНР, в рамках учебных стрельб с участием инструкторов НАТО.