Лукашевич обвинил Киев в срыве «пасхального перемирия» в Донбассе

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич констатировал, что украинские силовики сорвали «пасхальное перемирие», объявленное в Донбассе с 30 марта, несмотря на то, что лидеры стран «нормандского формата» подчеркивали важность его соблюдения.

Постпред России при ОБСЕ констатировал, что «Киев делает вид, будто минские договоренности не касаются Украины», передает РИА «Новости».

Лукашевич подчеркнул, что если западные страны реально хотят мира на Украине, то в их силах использовать имеющееся значительное влияние – политическое и финансовое – на Киев, чтобы добиться выполнения минских договоренностей».

Он также отметил, что переименование карательной операции Киева против населения Донбасса в «Операцию объединенных сил» не меняет ее сути, так как «внарушение конституции страны против мирного населения применяются вооруженные силы Украины, военизированные структуры, иностранные наемники, добровольцы-каратели».

При этом он вновь подчеркнул безальтернативность политического урегулирования на основе минского «Комплекса мер», прямого диалога между сторонами внутриукраинского конфликта – Киевом, Донецком и Луганском.

Напомним, 8 апреля представитель Донецкой народной республики в СЦКК сообщил, что украинские силовики нарушили «пасхальное перемирие» в Донбассе, которое вступило в силу 30 марта. 15 апреля сотни жителей Горловки попали под обстрел ВСУ на кладбище.