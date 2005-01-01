В США посоветовали Украине взорвать Крымский мост

Украине нужно уничтожить Крымский мост, открытый во вторник президентом России Владимиром Путиным, пишет Том Роган в The Washington Examiner.

«Теперь Украина должна уничтожить элементы моста», – написал обозреватель в статье на сайте издания.

По его словам, мост – «возмутительное оскорбление» авторитета Украины как нации, которое предполагает «официальное физическое и психологическое присвоение территории Украины».

Обозреватель отмечает, что у Украины есть военные средства для удара по мосту, которые могли бы сделать его хотя бы временно непригодным для использования.

При этом Роган уверен, что в ответ Россия усилит эскалацию в Донбассе, однако она произойдет «в ближайшие несколько месяцев в любом случае».

«Прекращение движения по мосту, пусть и временное, послало бы безошибочный сигнал из Киева в Москву о том, что украинцы не желают принимать оформление территориальной кражи Путина», – заявило издание.

В статье говорится, что «нравственная актуальность» этих действий «очевидна».

«Любое государство, которое позволяет воровать свою территорию, делает шаг к исчезновению», – заключил обозреватель.

Во вторник российский лидер за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста. За первый час работы по Крымскому мосту в среду проехали более тысячи машин и мотоциклов.