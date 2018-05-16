Москва выразила протест в связи с действиями Киева против журналистов

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва выражает решительный протест в связи с действиями киевских силовиков в РИА «Новости Украина».

Захарова заявила на брифинге, что действия Киева «в отношении представителя как российских СМИ, так и представителей СМИ других государств, включая Украину», возмутительны, и Москва выражает «решительный протест в связи с рейдом украинских силовиков в отношении МИА «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

Она добавила, что международные структуры, к которым уже обратился МИД России, должны «четко и однозначно выразить неприятие подобного поведения Украины и потребовать, чтобы журналист был освобожден», а в отношении других журналистов не предпринимались какие-либо силовые действия.

Захарова подчеркнула, что Россия «будет делать все для того, чтобы российский гражданин был освобожден, а в отношении других представителей СМИ, будь то российские граждане или российские СМИ, таких акций больше не совершалось».

Напомним, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве, устроив там обыск. В это же время был задержан журналист РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которому СБУ предъявила обвинение в госизмене.

В Кремле предупредили Киев о готовности ответить на действия СБУ.

В среду украинские власти начали этапирование руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения.