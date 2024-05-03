По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.4 комментария
Наводнения на юге Бразилии унесли жизни 29 человек
По меньшей мере 29 человек погибли, 60 числятся пропавшими без вести в результате наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии.
Непогода затронула 50 муниципалитетов штата, более 150 городов пострадали от стихии, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Brasil.
Около 10 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, более полумиллиона домов остались без водоснабжения.
В четверг президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в муниципалитет Санта-Мария, однако из-за непогоды осмотреть пострадавший регион ему не удалось. Вооруженные силы Бразилии направили для помощи пострадавшим восемь самолетов и около 600 военных.