Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.0 комментариев
Bloomberg раскритиковал заявления Макрона об увеличении военной помощи Киеву
Bloomberg назвал неуклюжими заявления Макрона об увеличении военной помощи Киеву
Призывы французского президента Эммануэля Макрона увеличить военную помощь Киеву звучат неуклюже на фоне его колебаний между миротворцем и провокатором, пишет Bloomberg.
По данным агентства, французский президент активно выступает за увеличение военной помощи Украине, при этом его послания иногда звучат неуклюже, передает РИА «Новости».
«Он непредсказуемо колеблется между миротворцем и провокатором», – пишет Bloomberg.
Ранее Макрон рассказал о действиях ЕС при прекращении помощи США Украине.